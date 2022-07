Az elmúlt napokban ismeretlen elkövetők „unokázós” csalás módszerével próbáltak idős embereket tévedésbe ejteni. A telefonáló védőügyvédnek adta ki magát. Előadta, hogy a felhívott nő fiát bűncselekmény elkövetése közben tetten érték. A fiú az intézkedés során agresszívan viselkedett, megsérült és orvosi ellátásra szorul. Jelenleg őrizetben van, de a szabadlábra helyezését – óvadék fejében – el lehet intézni. Kérte a sértettet, hogy az értékeket – forintot, eurót, aranyat – tegye egy táskába, azért majd egy taxi érkezik. A hívó fél számát a telefon nem jelezte ki és az elkövető folyamatosan telefonkapcsolatban volt a sértettel - olvasható a police.hu-n.

Korábban előfordult, hogy az idős személy unokájának, gyermekének, vagy egyéb hivatalos személynek – rendőr, mentős, orvos – adták ki magukat és egy meg nem történt balesetről tájékoztatták őket, amelyet a hozzátartozójuk okozott. A „probléma” mielőbbi, hatékony megoldása érdekében, a kár megtérítésére milliós nagyságrendű összeg megfizetését – átutalását, illetve személyes átadását – kérték. Annak érdekében, hogy a sértett ne tudjon másik telefonhívást indítani és őt se tudja elérni senki, arra utasították őket, hogy ne tegyék le a telefont, ezért ezekben az esetekben is folyamatosan szóval tartották a sértetteket.

Mit tehet az áldozattá válás megelőzése érdekében?

Minden esetben kérje el a hívó fél telefonszámát és szakítsa meg a beszélgetést!

Hívja fel azt a hozzátartozóját, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozott és ellenőrizze a hívás valóságtartalmát!

Amennyiben nem tud azonnal kapcsolatba lépni a „problémával” érintett rokonával, próbálja meg a munkahelyi telefonszámán felhívni, vagy a barátján, barátnőjén, házastársán keresztül elérni!

Előfordulhat, hogy a csalók a bűncselekmény elkövetésére előre felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése céljából a rokonra vonatkozó valós információkat is közölnek, ezért idegenek előtt, nyilvános helyen, családi kapcsolatairól, magánügyeiről ne beszéljen! Ezekkel az információkkal a bűnelkövetők visszaélhetnek.

A legfontosabb, hogy a család, a rokonok, a barátok sokat beszélgessenek a veszélyeztetett korosztállyal erről a jelenségről, a bűnelkövetésnek ezen formájáról. Készítsék fel idős hozzátartozójukat arra, mi a teendő, amennyiben ilyen jellegű telefonhívást kapnak.

A fenti tanácsoknak a betartásával, valamint az egymásra történő odafigyeléssel többnyire megelőzhetők az ilyen jellegű bűncselekmények.

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válik, akkor haladéktalanul értesítse a 112-es segélyhívószámon a Rendőrséget!

Folytatódik a megyében a „Házhoz megyünk! Biztonságban Magyarországon!” elnevezésű bűnmegelőzési programsorozat is, melynek keretében a Főkapitányság munkatársai információs pontot is működtetnek az alábbiak szerint. Munkatársaink a helyszínen további tanácsokat is adnak az érdeklődőknek.

Időpont: 2022. július 25-én 10.00 órától 15.00 óráig.

Helyszín: Vulkán Gyógy- és Élményfürdő (Celldömölk, Sport u. 8.).