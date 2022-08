Nem mindennapi drámának lehettek tanúi hétvégén a nicki (nem répcelaki - szerk.) falunapra látogatók hétvégén, mikor egy 50 év körüli néptáncos műsor közben lett rosszul a színpadon. - írja az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán. A férfi minden előzetes panasz nélkül esett össze, ezért többen is a rögtön segítségére siettek. Hatalmas szerencse, hogy egy szabadnapos mentőápoló is volt a tánccsoportban, aki azonnal megvizsgálta társát. A beteg ekkor már nem lélegzett, így bajtársunk azonnal megkezdte az újraélesztését, miközben mások értesítették a mentésirányítást, akik több mentőegységet is riasztottak. A helyi kultúrházban kihelyezett defibrillátor is gyorsan előkerült, amivel több sokkot is leadott a szabadnapos életmentő. A mentők rövid időn belül helyszínre értek és együtt küzdöttek tovább a néptáncos életéért, ami az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően hamar sikerre vezetett és végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a férfit. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk!