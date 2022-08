A Lorigo Táncsport egyesület elnöke, Faludiné Lovas Henriette úgy tájékoztatott: a kár jóval több mint kétmillió forint, a városhoz fordul anyagi támogatásért a helyreállításhoz, csütörtökre kapott időpontot.

Az önkormányzat múlt héten már egyeztetett az egyesülettel, és úgy tájékozódott, hogy az MMIK a Lorigo Táncsport Egyesület táncosai számára már biztosított a gyakorlásukhoz további tánctermeket.

Kiss Gábor Boldizsár, az MMIK igazgatója elmondta: valóban felajánlottak három termet, a balettpadlós földszinti 17-est, és a parkettás 105-ös és 110-es termeket, de a táncosoknak ennél csúszósabb parketta kell, mert a latin táncokban csúsztatni kell a lábfejet. Ezért inkább külső megoldást választottak.

Faludiné Lovas Henriette egyesületi elnök elmondta, hogy a koronavírus-járvány idején, amikor bezártak a művelődési házak, így az MMIK is, a sportversenyek zártkapusan mentek tovább, akkor is meg kellett oldaniuk a próbahelyet, és akkor a söptei tornacsarnokot tudták megszerezni hozzá. A söptei polgármester, Nagy Róbert Balázs most is azonnal igent mondott a segélykérő szóra, és rendelkezésükre bocsátotta az egykor nagy tornatermet, hogy a csehországi versenyekre készülhessenek.

- Egyeztetés alatt vannak további időpontok, november 1-jéig ott lehetünk, amíg el nem kezdődik a fűtési szezon, aztán már nem fogják tudni nyitva tartani – tudtuk meg Lovas Henriettétől. – De egyúttal tárgyalok az Agora Szombathelyi Kulturális Központ igazgatójával, Horváth Zoltánnal, aki szintén a segítségét ajánlotta még a tűzeset napján. Pár alkalommal a sportházba is be tudunk menni, ami azért jó, mert a szülők nem mindig tudják kivinni a gyerekeket Söptére. Horváth Zoltán igazgató nem kér tőlünk piaci áron bérleti díjat, csak rezsiköltséget kell fizetnünk. A formációs versenyre itt tudunk majd felkészülni. Két hónapra megoldódtak a próbák, remélem, addig az MMIK-ban helyre tudjuk állítani a próbatermet, bízom az önkormányzat segítségében.

Az egyesületi elnök kérdésünkre elmondta: biztosításuk nincs, viszont a szülők igyekeznek segíteni a helyreállításban, van, aki a festést vállalta. Összefogással talán helyreállítható lesz a rend november elejére, és a Lorigo Táncsport Egyesület próbái visszatérhetnek az MMIK-ba.

