Pénteken kora reggel egy lengyel rendszámú Mercedes kamion haladt a 87-es út Szombathelyt elkerülő szakaszán, amikor a Söptei út és a 11-es huszár út között a jármű egy körforgalom előtt meghibásodott és mozgásképtelenné vált. Az elakadt kamion miatt óriási torlódás alakult ki az érintett útszakaszon, a forgalom váltakozó irányban haladt rendőri irányítás mellett, de a reggeli csúcsforgalomban így is több kilométeres kocsisor torlódott fel minden irányban.

A kamionnak végül egy arra járó busz segítségével sikerült egy közeli parkolóba átállni, de közel másfél óra alatt tudták csak ideiglenesen megjavítani a járművet, hogy arrébb tudjanak vele járni.

Forrás: Horváth Balázs

A segítséget nyújtó buszsofőrnek nem ez volt az első hasonlóan önzetlen tette, már több alkalommal is találkoztunk vele, amikor ugyanígy megállt segítséget nyújtani sofőr kollégának, de akkor is segített már, amikor emberek jutottak bajba. Ezúton is gratulálunk a példamutató magatartáshoz!