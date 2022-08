Információink szerint a Jászai Mari utcában az egyik háromemeletes társasháznál szombaton reggel 6 óra előtt többször hangosan fütyülni kezdett egy fiatal, mivel az egyik ott lakónak akart jelezni. Úgy tudjuk, hogy ezt sérelmezte az egyik ott lakó, akivel össze is szólalkoztak, majd eddig tisztázatlan körülmények között a fiatal fütyülő egy olyan ütést kapott, hogy az eszméletét is elvesztette, ezután az általa tolt kerékpárral együtt egy parkoló autónak esett. A helyszínre a mentők és a rendőrök is kiérkeztek, majd a sérült fiatalt az eszméletvesztése miatt könnyű sérülésekkel a szombathelyi kórházba kellett szállítani.

Forrás: Horváth Balázs

A lakóktól úgy tudjuk, hogy nem ez volt az első eset, hogy a fiatalok zavarták az itt lakók nyugalmát és emiatt összetűzés alakult ki.