Vasárnap délután egy osztrák rendszámú Ford személyautó haladt Szombathelyen a Vörösmarty utcában, amikor a sofőr egy körforgalomba figyelmetlenül hajtott be, és fellökte az ott szabályosan haladó motorost. Az autó vezetője megállt és angolul beszélt a motorossal, majd megadta a telefonszámát is, ezután - mivel úgy értette, hogy nem sérült meg a motoros -, elment a helyszínről. Ezután a motoros fájlalni kezdte a lábát, ezért mentőt hívott, a kiérkező rendőrök pedig felhívták az autó vezetőjét, aki vissza is jött azonnal a helyszínre. A motorost a mentők kivizsgálásra kórházba szállították.

Forrás: Horváth Istvánné

