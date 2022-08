Amint megírtuk, szombaton eltűnt egy 13 éves csepregi kislány, aki a rendőrség közleménye szerint a nagymamájához indult, de nem ért oda.

A lány a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola tanulója, megkerestük az osztályfőnökét, Hetyésy Katalint, hogy mit tud róla. Elmondta, hogy nagyon aggódik tanítványáért, jó lenne, ha minél előbb előkerülne.

A nyilvánosság segített, a kislányt a rendőrség megtalálta.

Szerdán reggel Hetyésy Katalin arról tájékoztatott minket, hogy a vaol.hu cikke is segített a keresésben, mert a rendőrséghez sok visszajelzés érkezett. A lány bejelentkezett az osztályfőnökénél Messengeren, hogy megvan. A kérdésre azonban, hogy miért ment el, azt írta: erről most még nem tud beszélni, de később írni fog.

- Próbáltam telefonon is hívni az elmúlt napokban, de nem volt bekapcsolva. A rendőrök a szülőket is próbálták elérni, de hiába, arra vártak, hogy a telefonok be legyenek kapcsolva, hogy a hollétük helyét beazonosíthassák – mondta az osztályfőnök a saját értesülései szerint.

A rendőrségre kellett menni a lányért, az őt nevelő nagymama hazavihette, fizikailag egészséges, jól van, a leendő hetedik osztályos kislánynak lelkileg még fel kell dolgoznia a történteket.