Péntekről szombatra virradóra egy ukrán menekült gyerekeket szállító busz robbant le Szombathely határában. A kuplungprobléma miatt mozgásképtelenné vált jármű a város határában egy bevásárlóközpont parkolójában állt meg, a harminc gyerek és négy kísérőjük ott éjszakázott. Szerencsére nagyon sokan segítettek étellel és itallal is, megoldódott a tisztálkodásuk is, illetve egy másik busz is elindult a bajba jutottakért Ukrajnából.

Időközben valaki alkatrészeket is felajánlott a buszhoz, és a járművet megpróbálják megjavítani a parkolóban. A helyszínre a rendőrök is kiérkeztek, hogy megtudják, szükségük van-e valamilyen segítségre. A Vöröskereszt Vas megyei szervezetének munkatársai ásványvizet vittek a helyszínre.

A gyerekek és kísérőik nagyon sokszor elmondták, hogy mennyire köszönik a sok segítséget, amit ezalatt a néhány óra alatt kaptak a helyszínen.