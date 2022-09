A 9 órakor kezdődött tárgyaláson elsőként a vádlottat kérdezték, aki elmondta, hogy nem bántotta a férjét.

- Ápoltam, etettem, tisztába tettem, gondoskodtam róla, de nem bántottam, mert a szeretet nagyobb volt annál. Nem akartam intézetbe vitetni, én akartam gondozni - mondta, majd azt is hozzátette, hogy saját egészségével éppen ezért nem törődött. Elmondása szerint a haláleset éjszakáján hajnali egy órakor vette észre, hogy férje a földön fekszik, véresen. Állítása szerint férje többször saját magát tépte, esett, kelt.

Tanúkat is meghallgattak az ügyben, az utcában lakók azt állították, hogy a halálesetet megelőző napon is hangos veszekedés hallatszott a házból, ami nem volt egyedi eset, többször is előfordult.

Többen állították, hogy a vádlotton nem egyszer éreztek alkoholszagot korábban is, a szakértői vélemény szerint a haláleset estéjén a vádlott enyhe, legfeljebb közepes fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Megvizsgálták a botot, amely állítólag a mozgásképtelen férfi halálát okozta. Bizonyították, hogy a sértett vére megtalálható a boton.

Az alkoholfogyasztás kapcsán a vádlott az mondta, hogy később tudta meg, hogy olyan fogrémet használ, amelynek az alkoholhoz hasonló szaga van.

A meghallgatott házi betegápoló azt mondta, hogy a halálesetet megelőző napokban kétszer járt M.L.-ék házában, hogy M.L. felfekvését kezelje. Egy korábbi orrsérülésen kívül akkor nem látott semmilyen külsérelmi nyomot a vádlott testén.

