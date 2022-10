A Szombathelyi Járási Ügyészség különösen nagy értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vádat azzal a két könyvelővel szemben, akik a vád szerint öt éven keresztül 107 millió forintot sikkasztottak el egyik ügyfelüktől. A vád szerint a könyvelőket egy szombathelyi gazdasági társaság a könyvelési feladatok ellátása mellett azzal is megbízta, hogy a készpénzes árbevételüket a társaság folyószámláira fizessék be.

A vádlottak a bankszámlák felett rendelkezési jogot kaptak, azokról utalásokat is teljesíthettek. A két könyvelő a rájuk bízott összegeket azonban csak részben, vagy egyáltalán nem fizette be a sértett társaság folyószámláira, így összesen 68 millió forintot tulajdonítottak el jogtalanul. Cselekményüket a könyvelésben feltüntetett valótlan kölcsönköveteléssel leplezték.

A megvádolt nő és férfi ezen kívül a sértett gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek tudta és beleegyezése nélkül – a megbízási díjukon felül – minden hónapban olyan összegeket is utaltak át maguknak, melyekről valótlan tartalmú számlákat állítottak ki és helyeztek el a könyvelésben. Az elkövetők ezzel a módszerrel további 39 millió forintot sikkasztottak el. A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és pénzbüntetés mellett a számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői tevékenység végzésétől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottakkal szemben, akiknek büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Megyei Főügyészség.