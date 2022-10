A Körmendi Járásbíróság előkészítő ülésen a letartóztatásban lévő I. rendű vádlottat hivatalos személy elleni erőszak bűntette és társtettesként elkövetett garázdaság vétsége miatt, halmazati büntetésül 1 év börtönre és 1 év Magyarország területéről történő kiutasításra, a II. rendű vádlottat társtettesként elkövetett garázdaság vétsége miatt 150.000 forint pénzbüntetésre ítélte.

A tényállás szerint a II. rendű vádlott 2022. március 19. napján 23 óra 15 perc körül egy szentgotthárdi munkásszálló emeleti szobájában tartózkodott, amikor arra lett figyelmes, hogy az emeleten lévő másik szobában hangosan szól a zene. Emiatt a II. rendű vádlott e szoba ajtaján bekopogott, s számonkérte az ajtót kinyitó szerb I. rendű vádlottat a zavaró, hangos zenehallgatása miatt. A vádlottak ekkor szóváltásba kerültek, majd kölcsönösen bántalmazták egymást. A vádlottak által kölcsönösen tanúsított, kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartás alkalmas volt arra, hogy másokban – így a munkásszálló emeletén és annak szobáiban tartózkodókban – megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A fenti cselekményt követően, 23 óra 25 perc körül az I. rendű vádlott a II. emeletről lement a munkásszálló földszintjére, és ott a portán szolgálatot ellátó tanúnak kezdett magyarázni, majd őt – a pulton átnyúlva – a ruhájánál fogva megrángatta. A földszintre ekkor több lakó is lement, mivel közben megszólalt a szálló tűzjelzője. A tűzjelző készülék működésbe lépése miatt rövid időn belül megjelentek a szállón a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szentgotthárdi Őrsének állományába tartozó – egyenruhát és védőfelszerelést viselő – tűzoltók, akik ott megkezdték szolgálati feladataik ellátását. Az I. rendű vádlott az intézkedő hivatásos tűzoltókat észlelve előbb egy tűzoltó főtörzszászlós sértetthez lépett, és őt a kabátjánál fogva indulatosan megragadta, majd rögtön el is engedte. Ezután egy főtörzsőrmester sértett felé indult, s a közelébe érve a térdével a sértett irányába rúgott, majd vele dulakodott, őt megrúgta és több alkalommal meg is ütötte, amely miatt a sértett nyolc napon belül gyógyuló könnyű testi sérülést szenvedett.

Az ítélet mindkettő vádlottra jogerős - közölte a Szombathelyi Törvényszék.