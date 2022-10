A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság egyenruhásai 2022. október 21-én 5 óra és 2022. október 24-én 5 óra közötti időben hét olyan járművezetővel szemben is intézkedtek, akik szeszes ital fogyasztását követően vettek részt járműveikkel a közúti forgalomban.

Az egyenruhások pénteken Vépen, egy helyi járművezetővel szemben, valamint Karakó belterületén egy jánosházai sofőrrel szemben intézkedtek, akiknél a helyszíni intézkedés során alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott - olvasható a police.hu-n.

Szombaton, az éjszakai órákban egy ukrán gépkocsivezetőt vontak intézkedés alá a rendőrök Sárváron, akivel szemben az intézkedés során felmerült annak a gyanúja, hogy szeszes italt fogyasztott elindulása előtt, amelyet a vele szemben alkamazott alkoholteszter értéke is igazolt.

Vasárnap négy esetben is pozitív értéket mutatott az alkoholteszter, két esetben baleset is történt. A 86-os főúton hajtott árokba egy nárai lakos, akinél felmerült az ittasság gyanúja. Az intézkedés során azt is megállapították, hogy a férfi nem rendelkezett érvényes vezetői engedéllyel sem. Ahogy arról korábban beszámoltunk egy, ittas állapotban kerékpározó férfi szenvedett balesetet Rábahídvégen. Püspökmolnáriban egy helyi sofőrt igazoltattak, míg Rábahídvégen egy magyarlaki gépkocsivezetőt, akiket az alkoholteszter pozitív értéke miatt további mintavételre előállítottak.

A gépkocsivezetőkkel szemben büntetőeljárás indult ittas járművezetés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, a kerékpárossal szemben pedig szabálysértési eljárást kezdeményeztek az egyenruhások.

A Vas megyei rendőrök hetente többször is intézkednek ittasan közlekedő, vagy ittas állapotban balesetet okozó sofőrökkel. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy aki ittasan vezet, nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetleges utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is.

A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy a balesetek megelőzése csak közös felelősségvállalás alapján lehetséges, azok elkerülése érdekében minden közlekedésben résztvevőnek be kell tartania a közlekedési szabályokat!

Mondjon nemet az ittas vezetésre!

„Ne vezessen ittasan, ne üljön be olyan személy autójába, akiről tudja, hogy a járművezetés megkezdése előtt szeszesitalt fogyasztott! Ne engedje át a jármű vezetését olyan személynek, akiről tudja, hogy szeszesitalt fogyasztott!”

…hogy mindenki hazaérjen!