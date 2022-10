Az 53 éves gelsei férfi 2021. december 23-án a délelőtt faluja boltjában vásárolt, majd 11 óra körül haza indult erősen ittas állapotban. Amint az utcán ballagott, a házak kerítése mögül a kutyák megugatták, amitől dühbe gurult. Ordítozva szidalmazni kezdte az ebeket, majd a Rákóczi úton belerúgott az egyik ház kerítésének kiskapujába, aztán a helyéről leemelte, és az udvarban ugató kutya felé dobta. Ugyanígy tett egy Kossuth úti ház kikapujával is, leemelte, azt is az udvarba dobta. Folytatta útját, és másik Kossuth úti háznál a kerítés előtti betonhídon lévő fémlemezt felszedte, aztán azzal többször is ráütött a kapu felső részére. A férfi viselkedése alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkoztatást és riadalmat keltsen - minimális kárt okozott, a kiskapuk helyreállítását a sértettek házilag elvégezték.

A férfi tettével garázdaság vétségét valósította meg, ezért őt a Nagykanizsai Járásbíróság tárgyalás mellőzésével jogerős büntetővégzésben 240 ezer forint pénzbüntetésre ítélte és 182 ezer forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, számolt be az ügyről a zalaegerszegi törvényszék - írja a zaol.hu.