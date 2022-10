A webáruházakban történő vásárlás egyszerűen és gyorsan lebonyolítható a nap bármely órájában. Tisztában kell azonban lenni azzal, hogy az online vásárlásnak veszélyei is vannak. A legnagyobb kockázatot az internetes apróhirdetések jelentik. Ezeknél a vásárlásoknál több szempontból is óvatosnak kell lenni, mivel nem csak a vevőt érheti kellemetlen meglepetés, hanem az eladót is.

Az alábbiakra figyelmeztetnek a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság szakemberei.

Új trükkös elkövetési módszer jelent meg, így az eladók szempontjából jelenleg az adathalászat jelenti a legnagyobb veszélyt. A vevő egy népszerű csomagküldő szolgáltatás igénybevételével kívánja átvenni a megrendelt csomagot, ezért üzenetben egy hamis linket küld, amelyen keresztül a fizetés és a csomagfeladás is elintézhető. A link megnyitásával a vevő adatait, illetve egy „fizetés elfogadása” vagy „pénzeszköz átvétele” feliratú gombot lehet látni, amelyre kattintva a bankok listájából ki lehet választani a saját bankot, ezt követően pedig az oldal – a valós internetbankra megtévesztésig hasonlító – felületre navigál. Ez a hamis honlap kéri a felhasználónév, a jelszó és akár az sms-ben kapott kód megadását is. Ilyen módon a csalók megszerzik azokat az adatokat, amelyekkel azután jogosulatlan tranzakciókat tudnak kezdeményezni.

Fontos tudni, ha hirdetőként ilyen linket kap, arra semmi esetre se kattintson rá!

A vásárló szempontjából egyértelműbb a kockázat. A veszély abban rejlik, hogy az apróhirdetések esetében sem a hirdetőről, sem a termékről nem áll rendelkezésre pontos információ. Hacsak nem ismeri személyesen a hirdetőt, rendkívül körültekintően kell eljárni! Gyanút kell, hogy keltsen a felettébb kedvezőnek tűnő ár-érték arány. Amennyiben mégis a vásárlás mellett dönt, mindenképpen az utánvétes fizetési módot célszerű választani. Nagyobb terjedelmű termék (pl. mobilgarázs) megrendelése esetén így nem éri kár, hiszen az átvételkor látható, hogy rendben megtörtént-e a teljesítés. Kisebb méretű cikk vásárlásakor azonban még az utánvétes fizetés sem jelent garanciát, hiszen csak a fizetést követően lehet átvenni a csomagot és a tartalma csak ekkor válik ismertté - olvasható a police.hu-n.