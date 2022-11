A Magyar Tűzoltósport Egyesület - MTSE Hungary szervezésében Budapesten került sor az idei, egyben a Trifecta versenysorozat utolsó lépcsőfutó bajnokságának megrendezésére, amelyen 69 tűzoltó és 50 mentő vett részt különböző kategóriákban. A 22 emelet leküzdése mellett 5 szakmai feladatot is sikeresen teljesíteni kellett az indulóknak. A teljes védőfelszerelésbe történő beöltözés után ajtónyitás, 80 kg-os bábu-, tömlők és porral oltók cipelése mellett, akkumulátoros feszítő-vágóval ügyességi feladat is az útjukba került a versenyzőknek. űzoltóink közül korcsoportjában Bognár Dávid 6. (5:08-as idővel) és Drenovácz István 7. (5:13-mas idővel) helyezést érte el. Külön öröm, hogy a versenyen lánykérés is történt a célegyenesbe történő befutást követően. Drenovácz István és Fried Fanni szívből gratulálunk nektek - olvasható a kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltóság közösségi oldalán.