A kőszegi önkormányzati tűzoltók gyors beavatkozásának köszönhetően időben megakadályozták idejében, hogy a tűz nagyobb pusztítást okozzon.

Kétszintes sorház alagsorában található kazánhelyiségben keletkezett tűz Kőszegen, a Károlyi Mihály utcában szerdán hajnalban. A kőszegi önkormányzati tűzoltók vonultak a tűzeset helyszínére. A felderítés során megállapították, hogy a kazánhelyiségben lévő papír és fa ég. A tűzoltók megakadályozták, hogy a tűz átterjedjen a helyiség többi részére, majd eloltották a lángokat.

Forrás: Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tűzeset során nagy füst keletkezett, az egység átszellőztette a kazánhelyiséget, majd hőkamerával átvizsgálta azt. A tűz keletkezésekor az épületben egy ember tartózkodott, aki a füstöt észlelve elhagyta az ingatlant - írja oldalán a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A lakástüzek legfőbb forrása a nyílt láng használata. Tűzhelyek, kandallók, kályhák és vegyes tüzelésű kazánok esetében kiemelten kell arra figyelnünk, hogy semmilyen gyúlékony és éghető anyagot ne tároljunk ilyen berendezés közvetlen közelében. Nem számít kivételesnek, hogy egyesek a kandalló hőjével igyekeznek megszárítani a frissen mosott ruhákat, nem fordítva kellő figyelmet arra sem, hogy a bekészített tüzelőanyag kellő távolságra van-e a fűtőberendezéstől, ahogy arra sem, mennyire védik a környezetüket a kipattanó szikrától. Balesetet lehet megelőzni azzal is, ha az elektromos hősugárzót vagy a gázzal működő fűtőberendezést úgy helyezzük el a lakótérben, hogy meglegyen a kellő távolság közte és a fűtőtest között. Arra is figyelni kell, hogy a használatban lévő gázkonvektor burkolata olyan magas hőmérsékletet érhet el, ami akár meg is gyújthatja a ráterített ruhát, célszerű tehát nem szárítóként használni a fűtőeszközt.

Számos esetben a lakásokban kialakuló tüzet – főleg éjjel – a benntartózkodók túl későn, vagy egyáltalán nem észlelik, ami súlyos sérüléshez, esetleg halálhoz vezethet. Egy lakástűz esetén csak néhány perc áll a lakók rendelkezésére, hogy felmérjék a helyzetet és biztonsággal elhagyják az otthonukat. Mindennek azonban nem kellene bekövetkezni, hiszen létezik olyan eszköz, amely teljes biztonsággal jelzi, ha baj van. Egy otthoni füstérzékelő még a kiterjedt tűz kialakulása előtt időben jelez, így adva nagyobb esélyt a menekülésre és a túlélésre.

Azokban a lakásokban, ahol füstérzékelő volt felszerelve, nem alakult ki kiterjedt tűz, nem történt tragédia, hiszen a lángokat időben sikerült megfékezni.