A Vas Megyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó, üzletszerűen bűnszervezetben is elkövetett csalás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint egy külföldről irányított bűnszervezet tagjaként csalt ki különböző összegeket és ékszereket időskorú sértettektől. A vádirat szerint a bűnszervezet külföldön tartózkodó – részben átadási letartóztatásban lévő – tagjai 2021 áprilisában telefonon felhívtak négy idős, szombathelyi sértettet, melynek során magukat a hívott személy lányának, fiának adták ki. Az idős embereknek azt állították, hogy gyerekeik balesetet okoztak, mellyel kapcsolatban nagyobb összegű kártérítést kell fizetniük. A hívó fél a telefont átadta a társának is, aki rendőrként vagy mentősként mutatkozott be, és megerősítette a történteket. Az elkövetők a kárrendezés céljából 3 millió és 4,5 millió forint közötti összegeket kértek az idős emberektől, akik összesen több mint 9 millió forint értékben adtak is át pénzt, illetve ékszereket a vádlottnak. A megvádolt férfi feladata „futárként” az volt, hogy a sértetteket felkeresse, a kicsalt pénzt és értékeket átvegye, majd azok nagyobb részét külföldre juttassa. A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.