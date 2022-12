Több évtizedes probléma Boba közelében egy kereszteződés, ahol a minap is történt egy olyan baleset, ahol egy ember életveszélyesen megsérült, három másik pedig könnyebb sérülésekkel került kórházba. Pontosan a 8415-ös és a 8429-es utak kereszteződéséről van szó, ahol a Boba és Egyházashetye közötti út keresztezi a Celldömölk felől Jánosháza felé vezető utat. A probléma nem újkeletű, már mintegy húsz évvel ezelőtt is létezett, akkor például öten haltak meg egy balesetben itt, köztük három gyerek. A nekik emléket állító kereszt azóta is a kereszteződésnél áll. Azóta számtalan akár súlyos vagy halálos kimenetelű baleset történt már itt.

Az itt bekövetkező balesetek gyakorlatilag mind azonos típusúak, az alsóbbrendű úton érkezők nem adják meg az elsőbbséget a védett úton érkezőknek. Több balesetnél is beszéltünk a helyszínen a vétkes, illetve a vétlen sofőrökkel is, nagy többségben azt mondták, hogy egyszerűen elbambultak az alsóbbrendű úton érkezve, későn vették észre az elsőbbségadás kötelező táblát.

A két út hosszú egyenes szakaszt követően keresztezi egymást, valószínűleg emiatt van az, hogy még az errefelé ismerősek is hibáznak, elbambulnak, ráadásul az sem könnyíti meg a védett úton érkezők észlelését, hogy nyáron az út melletti mezőgazdasági területeken magas növényeket, például kukoricát termesztenek. Korábban pontosan a sok baleset miatt sárga figyelmeztető vonalakat festettek fel a kereszteződésben, amik előre jelezték a veszélyes útszakaszt, de ezek mára lekoptak.