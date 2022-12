Szerdán késő este egy Citroen személyautó haladt Gencsapátiban Gyöngyösfalu irányába, amikor az autót vezető harmincas éveiben járó nő rosszul lett, ezért a jármű letért az útról, majd egy fának csapódott. Az autó vezetője el is vesztette az eszméletét a rosszullét miatt. Az autóban két kisgyerek is utazott, ők szerencsére nem sérültek meg a balesetben, a sofőrt viszont a mentők könnyebb sérülésekkel kórházba szállították, ahol a rosszullétének az okát is kivizsgálják.