A zaklatások egy részére vonatkozó tényállás szerint a vádlott és édesanyja (sértett) kapcsolata megromlott, a sértett félt a vádlottól, tartott attól, hogy a vádlott bántalmazni fogja. A vádlott 2020. május 1. napján a sértett telefonjára egy alkalmazásban küldött üzenetben félelemkeltés céljából azzal fenyegette meg, hogy „Hiába nem veszed fel, te már halott ember vagy, csak nem tudsz róla, amiért tönkretetted az életem anyád mellé teszek! A gyerekemnek miattad vége, most megdöglesz!” A sértettben a fenyegetése komoly félelmet keltett.

A vádlott és egy másik sértett 2019 novemberében ismerkedtek meg, majd többször is találkoztak egymással, kapcsolatba léptek, de nem költöztek össze. Viszonyuk 2020 januárjától megromlott, egyre többet veszekedtek egymással. A sértett 2020 május közepe körül többször is közölte a vádlottal, hogy be szeretné fejezni a kapcsolatukat, azonban a vádlott ezt nem tudta elfogadni. 2020. május 22. napján a vádlott 22 óra körül, a lakóhelyén tartózkodó sértettet egy alkalmazással felhívta, majd félelemkeltés céljából megfenyegette azzal, hogy „készüljön, mert megy és rágyújtja a házat és megöli”. Később is többször megfenyegette például azzal, hogy „készüljön, mert megy, le fogja szurkálni, van nála egy recés kés, ezzel fogja agyonszúrni és utána soha többet nem tudják majd összerakni, lemegyek hozzád, kihúzlak, vonóhorgos a kocsi, a nyakadnál fogva utána kötlek, padlógázon húzlak végig, ameddig szét nem szakadsz darabokra.”

Az ügyész ítéletet tudomásul vette, míg a védő három napot tartott fen a jogorvoslati nyilatkozat bejelentésére - közölte a Szombathelyi Törvényszék.