A BMW a 87-es úton haladt a megyeszékhely határában, ahonnét az Ipari útra kanyarodott be annak ellenére balra, hogy ezt tábla is tiltja. Ebben a kereszteződésben nagyon sok baleset történik, az Ipari út felől is jelentős a járműforgalom, de a 87-es úton legtöbbször szinte egybefüggő kocsisor halad.