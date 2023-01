A tűzoltók körülbelül egy órán keresztül keresték a teljes terjedelmében lángoló épületben a tulajdonost, akiről feltételezték, hogy bent tartózkodhatott, mivel a környéken lakók is látták nem sokkal korábban a férfit az épületnél, illetve az autója is a ház előtt parkolt. A férfit telefonon is sokszor próbálták elérni, sikertelenül.

Mintegy egy órával később kiderült, hogy a felelőtlen tulajdonos az égő házat, az oltás megfeszített munkáját és az őt kereső tűzoltókat a háztól körülbelül 250 méterre, egy völgy túloldalán lévő teraszról nézte végig italozás közben, itt találtak rá a tűzoltók és a rendőrök.