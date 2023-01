A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség magánlaksértés bűntette, zaklatás vétsége és garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint volt párjával akart – annak kérése ellenére – kapcsolatba lépni, ezért rendszeresen megjelent a sértett lakóhelyén és a munkahelyén is. A megvádolt férfi többször bement a nő lakóházának udvarára, ahol az ablakon leskelődött, vagy azt megdobálta. A vádlott egy alkalommal az éjjeli órákban a kerítésen keresztül mászott be az ingatlan területére. Előfordult az is, hogy a férfi a családi ház ablakát betörte, illetve a sértett ismerősét bántalmazta. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.