A kamion gumijai nagyon elhasznált, kopott állapotban voltak, a gumiból több helyen a fém is kilátszott. Valószínűleg ez is nagy szerepet játszott a balesetnél. A teljesen kopott gumikról készült képeket galériánkban is megtekinthetik.

A kamion pótkocsijának tartalma szétszóródott a balesetben, várhatóan hosszú időbe telik, míg a rakományt egy másik járműre átpakolják, mivel csak kézi erővel lesz lehetőség erre, majd csak ezután kezdődhet meg az útra logó felborult pótkocsi és a vontató mentése. A munkálatok idején várhatóan sebességkorlátozás és félpályás útlezárás lesz érvényben, de időszakosan teljes útlezárás is előfordulhat az érintett szakaszon.

Előzmények: