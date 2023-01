Ahogy már többször beszámoltunk róla, Szombathely határában a Rozsnyó utcából megtiltották a balra kanyarodást a 86-os főút várost elkerülő szakaszára a sok baleset miatt. A tiltást sokan nem veszik komolyan és annak ellenére fordulnak ki, hogy időveszteség nélkül a parkoló másik kijáratánál szabályosan is kikanyarodhatnának ebbe az irányba. A rendőrök ellenőrzik is az autósokat ezen a szakaszon több járművezetőt már meg is büntettek itt.

A forgalmi rend megváltoztatására a nagy számú baleset és a rendszeres dugók miatt volt szükség, azóta szerencsére sokkal jobb lett a helyzet az érintett útszakaszon. Hasonlóan balesetveszélyes a Csaba út kereszteződése is, ahol szintén a balra kanyarodás közben történik sok baleset. Sajnos ott a város döntése értelmében nem tiltották meg a balra kanyarodást, pedig a közelben lévő körforgalmak miatt itt is egyszerűen megoldható lenne ez.