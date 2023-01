Szombaton kora este egy Audi személyautó haladt Szombathelyen a Zanati úton a belváros irányába, amikor balról, egy mellékútról egy Suzuki kanyarodott a jármű elé figyelmetlenül. A két jármű összeütközött. A balesethez a szombathelyi tűzoltók is kiérkeztek. A sérült járművek két forgalmi sávot is elfoglaltak. A Suzukiból fékfolyadék folyt az útra, ezért a Közút munkatársa is a helyszínre érkezett, aki letakarította a csúszóssá vált felületet.

Forrás: Horváth Balázs