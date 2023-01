A Sárvári Járási Ügyészség folytatólagosan elkövetett magánlaksértés bűntette és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat azzal a rovott múltú férfival szemben, aki a vád szerint volt élettársát egy lakóház udvarán és az utcán konyhakéssel fenyegette, majd bántalmazta. A sértett nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott erőszakos és kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy a közelben tartózkodókban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.

A férfi pár héttel később, az éjszakai órákban ismét a sértett házához ment, átmászott a bezárt kapun és – azért, hogy a nő engedje be – a bejárati ajtón dörömbölt, aminek üvegablakát is betörte. A sértett által értesített rendőrök miatt a vádlott egy időre abbahagyta cselekményét, később azonban visszatért a házhoz, ahova a sértett akarata ellenére be is ment. A járási ügyészség végrehajtandó börtönbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabása mellett annak a felfüggesztett szabadságvesztésnek az utólagos végrehajtását is indítványozta, melynek próbaideje alatt a vádlott a bűncselekményeket elkövette.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.