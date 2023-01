Korábban még a szombathelyi közgyűlés is foglalkozott azzal, hogy a közösségi médiában több alkalommal is megjelentek olyan posztok, miszerint gyerekeket egy fekete Mercedes furgonba akartak csalogatni kopasz, nagydarab emberek Szombathely belvárosában, fényes nappal. Ezek a megosztások időről időre felbukkannak a közösségi média felületein évek óta, de szerencsére eddig mindig kiderült, hogy semmiféle jogsértés nem történt. Január 19-én megjelent cikkünkben a legutóbbi nagy visszhangot kiváltó poszttal kapcsolatban a rendőrséghez fordultunk, akik foglalkoztak is azzal az esettel, illetve arra is rákérdeztünk, hogy azóta történt-e hasonló témában bejelentés. A rendőrség válaszában azt közölte, hogy sem a január 19-i cikkünkben közölt esetben, sem azóta nem merült fel semmiféle jogsértés gyanúja hasonló üggyel kapcsolatban. „A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra olyan bejelentés nem érkezett, amelyben jogsértés gyanúja felmerült volna, vagy amely miatt rendőrségi eljárás indult volna.” Manapság már a települések nagy részén nagyon sok térfigyelő kamera működik, hogy történt-e ilyen eset, könnyen ellenőrizhető.