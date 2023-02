2023. február 9-én egy Audi haladt Szombathelyen, a Vörösmarty utcában, ahonnét a Széll Kálmán utcába kanyarodott be szabálytalanul az autó, mikor már pirosat mutatott a lámpa - ráadásul mindezt a belső, egyenesen haladó sávból tette meg. Az eset részleteiről kedden a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya, valamint a Szombathelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya tartott közös sajtótájékoztatót.

Az esetnek civil rendőrautóban ülő rendőrök is a szemtanúi voltak, ezért a megkülönböztető jelzést használva az Audi után mentek. Az Audi vezetője annak ellenére, hogy észlelte a rendőröket, a jelzésre nem állt meg, hanem gyorsítani kezdett, majd számtalan KRESZ szabályt megszegve menekülőre fogta és Szombathelyen belül keresztül-kasul, többeket veszélyeztetve menekült. A jármű az ámokfutás alatt többször is majdnem ütközött, de centiken múlva mindig megúszta. Az Audi vezetője végül amikor egy kereszteződésben a forgalom miatt egy kis előnyre tett szert, az autót hátrahagyva gyalog menekült el. Nem sokáig tarthatott azonban az öröme, mivel a személyes tárgyait is hátrahagyta, így a rendőrök nagyon hamar elkapták.

Kiderült, hogy a 33 éves férfi úgynevezett reintegrációs őrizetben van, tehát a börtönbüntetésének a vége felé járva nyomkövetővel a lábán bizonyos szabályokat betartva dolgozhat és viszonylag szabadon mozoghat. Mivel a bűncselekményeket és a szabálysértéseket ezalatt az idő alatt követte el, ezért viszont a "menekülős akciója" után azonnal vissza is került a szombathelyi börtönbe, ahonnan majd valószínűleg az újabb büntetéseivel megtoldva szabadulhat az eredeti büntetésénél jóval később.

Úgy tudjuk, hogy egyébként az Audi nem is a férfi tulajdonában volt. László Péter rendőr alezredes pedig arról is tájékoztatott, hogy a férfi eltiltás hatálya alatt vezetett.