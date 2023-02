A Kádár-korszak bűnügyeit és a kivégzéssel végződött eseteit vizsgálja Dulai Péter kriminalista, bűnügyi szakíró, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Vele beszélgettünk készülő könyve kapcsán, amelybe a szombathelyi eset is bekerül. Dulai Péter elöljáróban elmondta: a második világháborút követően tudomása szerint két köztörvényes bűnözőt végeztek ki Szombathelyen: Vajda Jánost és Kondics Józsefet.

- A kegyelmi kérvény elutasítása után Kondics József ítéletét 1983. december 2-án Szombathelyen hajtották végre, a rablógyilkost a szombathelyi Jáki úti temetőbe temették el. Mellette nyugszik Vajda János, Vas megye utolsó előtti kivégzettje, akit alig több mint egy évvel korábban akasztottak fel - mondta a szakember, majd a Kondics-féle gyilkosságról osztott meg részleteket. 1982. november 6-án egy izgatott férfihang azzal hívta a mentőket, hogy holtan találta anyja volt élettársát, a 76 éves Reisz Lajos festő-restaurátort Szombathelyen, a Sas utcai lakásán. Az idős mestert baltával verték agyon, holtteste a küszöb előtt feküdt, a feje több sebből még erősen vérzett. Mellette hevert a balta is, amellyel megölték. A Sas utcai, szépen gondozott házból eltűnt Reisz Lajos pénztárcája pár ezer forinttal, két fényképezőgépe és egy órája, de ékszerei, közel ötvenezer forintja és ugyancsak több tízezret érő festményei érintetlenül maradtak.

Forrás: Farkas Axel

A nyomozók kiderítették, hogy a gyilkos előzőleg tüzelőszállításban és faaprításban segédkezett Reisz Lajosnál. Az idős embert Kondics József egy napja ismerte csupán, amikor baltával kiontotta az életét. Ráadásul utolsó büntetéséből pár nappal Reisz Lajos megölése előtt, 1982. október 27-én szabadult. Kondics Józsefet alig több mint huszonnégy órával a holttest felfedezése után elfogták egy ismerőse szentgotthárdi lakásán. Először tagadott, de a bizonyítékok hatására végül beismerte, hogy ő gyilkolta meg és rabolta ki Reisz Lajost.

Kondics József nyolc általánost végzett, később gerincmeszesedés nehezítette az életét, ami miatt alkalmatlan volt nehezebb fizikai munkák elvégzésére. Gyermekkora óta ivott, alkoholista volt, kétszer is megjárta az elvonót, de – mint ahogyan az ítélet fogalmaz – ezek „nem érték el a kívánt hatást”. Huszonhárom évesen megnősült, feleségével gyermekük is született, de miután Kondics ivott, és durva volt otthon, tizenhat év házasság után elváltak. Még nem volt tizenhat éves, amikor először embert ölt. 1960-ban is „nyereségvágyas” emberölést követett el: egy 87 éves asszonyt ölt meg és rabolt ki a Győr-Moson-Sopron megyei Sopronhorpácson. A holttestet elásta, és talán sosem derül ki a gyilkosság, ha évekkel később részegen éppen nem pont a körzeti megbízottnak meséli el, hogy ő tette. Ennek ellenére nem lehetett felelősségre vonni a gyilkosságért, mert a bűncselekmény addigra, 1966-ra elévült. Így történhetett meg, hogy folytathatta áruházi lopásait, betöréseit, amelyekért aztán összesen négy év nyolc hónapot töltött börtönben.

A Sas utcai esetnél a gyilkos ütések csontig hatoltak, a vér a kicsempézett falra fröccsent. Reisz ekkor még nem esett össze, dulakodtak. Az idős férfi az életéért küzdött. Még legalább két ütést kapott a fejére a baltával, darabokra tört az arccsontja és az állkapcsa, protézise is kiesett a szájából, miközben az áldozat egyetlen rúgással tudott kisebb zúzódást ejteni támadóján. A megtámadott és ekkor már haldokló házigazda a földön feküdt, Kondics felmarkolt, amit csak ért, aztán távozott. Biztosan kapkodott, mert több komolyabb értéket sem vitt el vagy talált meg. A gyilkos az utca végén lévő kútnál mosta meg véres kezeit.

Kondics József a szakvélemény szerint nem szenvedett elmebetegségben, beszámítható, vagyis büntethető volt. Reisz Lajost ugyan ittas állapotban verte agyon, de az a szint nála átlagosnak számított. A Vas Megyei Főügyészség nyereségvágyból és különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolta. Büntetőjogi értelemben nem lehetett különös visszaeső, hiszen az 1960-as gyilkossága az elévülés miatt nem számított.

„Magatartását az értéknélküliség, az erkölcsi fékek hiánya jellemzi, idült alkoholista, aki a társadalmi együttélés szabályait figyelmen kívül hagyja, alkoholizáló, bűnöző életvezetésén képtelen változtatni, képtelen a társadalomellenes magatartásoktól tartózkodni” – olvasható a Szombathelyi Megyei Bíróság elsőfokú ítéletének indoklásában, miután fél évvel a gyilkosság után kihirdették a halálos ítéletet a nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében. Bár vádlott és védője fellebbezett, az ítéletet a Legfelsőbb Bíróság szeptember végén helyben hagyta.

Dulai Pétertől megtudtuk azt is: Magyarországon a halálra ítéltek közül az utolsó embert Hajdú-Bihar megyében elkövetett bűncselekményért, szintén rablógyilkosságért végezték ki 1988-ban. Kondics József kivégzése után még tízen végezték a bitófán az országban. A korabeli napilapok jellemzően mínuszos hírekben számoltak be a gyilkosságokról és az ítéletekről, a Magyar Rendőr című rendőrségi lap viszont többször és részletesebben foglalkozott az egyes ügyekkel. Dulai Péter kizárólag köztörvényes bűncselekményekkel foglalkozik, politikaiakkal nem. Minden eset kapcsán a bírósági ítéleteket tanulmányozza behatóan, ez az alapja második kötetének, amely a Kádár-korszak kivégzéssel zárult bűntényeit kutatja. Dulai Péter első könyve Gyilkosság a panel tetején címmel jelent meg, emellett négy éve működtet egy húszezres tematikus oldalt, ahol rengeteg információt találhat az olvasó az egyes bűnügyekkel kapcsolatban.