Közös sajtótájékoztatót tartott a Vas Vármegyei Katasztrófavédelem és a Szombathelyi Közterület-felügyelet kedden, ahol bejelentették, hogy fokozottan fogják ellenőrizni az emeletes házak körüli tűzoltási felvonulási területeket, ahol az elmúlt időszak tapasztalatai szerint egyre több jármű parkol szabálytalanul. Ezeken a területeken várakozni tilos tábla van kihelyezve, illetve több épületnél sárga csíkos felfestés jelzi azt a részt, ahol nem szabad parkolni.

Ágoston Sándor irodavezető elmondta, hogy a szerdától kezdődő fokozott ellenőrzés elején két hétig először csak figyelmeztetik a szabálytalanul parkolókat, majd a renitens szabályszegőket ezután büntetni is fogják. A cél elsősorban nem a büntetés, hanem az, hogy ha ezekben az emeletes épületekben a tűzoltóknak menteni kell, akkor ezek a gépjárművek ne hátráltassák, ne akadályozzák azt, hogy például egy magasból mentő tűzoltóautó itt meg tudjon állni.

Forrás: Horváth Balázs

Kovács Balázs és Egyed László a Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről azt hangsúlyozta, hogy bár a tűzoltóknak megvannak a felszereléseik ahhoz, hogy egy esetleges lakástűznél az útban lévő gépjárműveket elvigyék a helyszínről, de ha a tűzoltók ezzel foglalatoskodnak, akkor a mentési és az oltási munkálatok csak később tudnak elkezdődni, márpedig egy éles helyzetben szó szerint minden perc számít. Ezért arra kérik a lakosságot, hogy tartsák be ezeket a szabályokat.

Ágoston Sándor azt is elmondta, hogy a tapasztalatokat folyamatosan egyeztetik a szombathelyi önkormányzattal is, így azokat a területeket is jelzik, ahol az autósok parkolóhely hiányában állnak meg a tilosban. Az viszont, hogy nincs parkolóhely, nem mentesíti a szabályok betartása alól az autósokat.