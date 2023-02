Tegnap délután és ma hajnalban is lángoló gépjárművekhez riasztották a Sárvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységeit.

Kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy személygépjármű tegnap este Csönge külterületén. A lángokat a sárvári hivatásos, valamint a csöngei és pápoci önkéntes tűzoltók fékezték meg, majd további izzó részeket keresve hőkamerával átvizsgálták, illetve visszahűtötték a roncsot. Az autó vezetője az elsődleges információk alapján könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat szakemberei kivizsgálásra kórházba szállították - tájékoztat hivatalos oldalán a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Forrás: Kolics Zoltán

Hajnalban pedig egy lakókocsi gyulladt ki Sárváron, a kemping területén. Ott is a sárvári hivatásos tűzoltók avatkoztak be: egy vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet, közben pedig egy propán-bután gázpalackot is kihoztak a járműből. A kocsi teljesen kiégett, de a gyors beavatkozásnak köszönhetően a lángok nem terjedtek át annak környezetére. Mialatt a tulajdonos lecsatolta a személyautójáról az égő vontatmányt, könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentők ellátták. A négytagú család a kempinghez tartozó hotelben kapott ideiglenes szállást.