A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságra a 2023. február 21-én 5 óra és 2023. február 22-én 5 óra közötti időben személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetről nem érkezett bejelentés. Hét, anyagi kárral végződött balesetnél is intézkedtek a rendőrök - írja a police.hu

A sárvári egyenruhások egy sükösdi férfival szemben intézkedtek 2023. február 21-én, a délelőtti órákban. Az igazoltatás során megállapították, hogy a 25 éves férfi ellen a Kecskeméti Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot bocsátott ki garázdaság vétség elkövetése miatt. A körözött személyt a rendőrök a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársainak átadták.

Az elmúlt 24 órában az egyenruhások két, olyan sofőrt is igazoltattak, akik szeszes ital fogyasztását követően ültek a volán mögé. Egy szombathelyi férfit Kőszegen, egy helyi gépkocsivezetőt pedig Meggyeskovácsi belterületén igazoltattak a rendőrök. A járművezetőkkel szemben pozitív értéket mutatott az alkoholteszter, ezért velük szemben további mintavételre is sor került. Ellenük járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult az illetékes rendőrkapitányságon. Mivel a meggyeskovácsi férfi vezetői engedéllyel sem rendelkezett vele szemben engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt is eljárás indult.

A Vas vármegyei rendőrök rendszeresen intézkednek ittasan közlekedő, vagy ittas állapotban balesetet okozó sofőrökkel. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt, hogy aki ittasan vezet, nemcsak önmagát veszélyezteti, hanem esetleges utasait, valamint a közlekedés más résztvevőit is.

Egy 23 éves sofőrt igazoltattak a sárvári rendőrök Tompaládony belterületén, akiről az intézkedés során megállapították, hogy úgy vett részt autójával a forgalomban, hogy nem rendelkezik vezetői engedéllyel. Vele szemben – őrizetbe vétele mellett – engedély nélküli vezetés szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás a Sárvári Rendőrkapitányságon.