Vasban a heves szél elsősorban a vármegye déli részein, a Körmend - Jánosháza vonalon okozott jelentős viharkárokat. Az áramszolgáltató munkatársai szombaton egész nap nagy erőkkel dolgoztak a súlyosabb, középfeszültségű hálózatot ért károkon. Huszonnyolc vonalon észleltek üzemzavart. Szombat estére ebből 26-ot helyreállítottak, kettőn még vasárnap is dolgoznak, ez a kettő mindössze 6 ügyfélnél okoz áramkimaradást - tudatta az E-on Hungária Zrt. sajtószóvivője, Varga Ivett.

Megtudtuk, a károk mindenütt hasonlóak: fa rádőlések, vezetékszakadások, oszloptörések okoztak áramkimaradást. Folyamatosan zajlik az új oszlopok felállítása, a megrongált hálózati elemek cseréje, ebben a katasztrófavédelem mellett alvállalkozókkal és hálózatépítő cégekkel dolgoznak együtt.

Celldömölkön az Arad utcában az nehezíti a munkát, hogy egy hatalmas fenyőfa úgy dőlt a hálózatra, hogy öt betonoszlopot tört ki egyszerre, ezen a szakaszon a teljes hálózatot újra kell építeni.

A viharkárok sokkal inkább érintették a lakott területeket, mint a nehezen megközelíthető részeket - erre is kitért Varga Ivett. A sajtószóvivő írt arról is: a középfeszültségű károk felszámolása után a kisfeszültségű hibák helyreállítását is megkezdik, azok jellemzően egyedi, egyetlen házat érintő, vagy kisebb szakaszhibák Vas vármegye területén százas nagyságrendben.

"Minden erőnkkel dolgozunk azon, hogy a károkat minél hamarabb helyreállítsuk és minden otthonban zavartalan legyen az áramszolgáltatás. Köszönjük ügyfeleink türelmét!" - zárta válaszlevelét a sajtószóvivő.