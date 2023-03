A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vád szerint 2021 októberében, Szombathelyen egy kereszteződésben személygépkocsijával úgy kezdte meg a balra kanyarodást, hogy nem adott elsőbbséget a védett útvonalon közlekedő motorkerékpárosnak. A motoros – az ütközés elkerülése érdekében – vészfékezett, aminek következtében eldőlt a motorral, és nekicsapódott a vádlott által vezetett autó oldalának. A sértett a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

Az ilyen és ehhez hasonló balesetek miatt többször felvetettük már, hogy a bevásárlóközpontoknál és a Csaba út kereszteződésében is meg kellene tiltani a balra kanyarodást a 86-os útra, ez csupán kis kerülőt jelentene a közlekedők számára, de a biztonságot nagyban növelné és a torlódások is csökkennének az érintett kereszteződések környékén. Ez végül a Rozsnyó utcánál meg is valósult, 2022 november elejétől megtiltották a balra kanyarodást, így a közlekedési balesetek száma is jelentősen csökkent a balesetveszélyes kereszteződésben, amelyben a fiatal motoros is életét vesztette. A Csaba útnál a tiltás egyelőre várat magára, ahhoz a szakaszhoz 2023 márciusában fix traffibox került ki.