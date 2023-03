A celldömölki egyenruhások 2022. október 27-én egy, könnyű sérüléssel járó közlekedési balesetnél helyszíneltek, a 834-es számú főúton, Tokorcs térségében. Egy celldömölki sofőr tehergépkocsival közlekedett Celldömölk felől Tokorcs irányába, melynek során elvesztette uralmát gépkocsija felett, letért az útról és a menetiránya szerinti jobb oldali vízelvezető árkon keresztül a szántóföldre csapódott autójával. A balesetben a sofőr könnyebben megsérült. A helyszíni intézkedés során a 28 éves férfival szemben alkalmazott alkoholteszter pozitív értéket mutatott.

Fotós: Police.hu

Celldömölkön, a Sági utcában igazoltattak a járőrök egy helyi, 23 éves járművezetőt 2023. január 24-én. Vele szemben az intézkedés során alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket jelzett.

Egy osztrák sofőr is szeszes ital fogyasztását követően ült a volán mögé 2023. január 28-án. A járőrök a 7454-es számú úton állították meg a 47 éves sofőrt, akivel szemben az alkoholteszter szintén pozitív lett.

Egy helyi sofőr Szombathelyen, a Nárai utcában 2022. december 8-án közlekedett ittasan polymobil járművével, amikor a rendőrök intézkedés alá vonták. Az igazoltatás során megállapították azt is, hogy a 61 éves férfi úgy vett részt járművével a közúti közlekedésben, hogy őt a Szombathelyi Járásbíróság jogerősen eltiltotta a járművezetéstől.

Anyagi kárral végződött közlekedési balesetnél intézkedtek az egyenruhások Szombathelyen, a Széll Kálmán utcában. Egy csényei lakos személyautóval közlekedett a Király utca irányából a Wesselényi Miklós utca felé. Haladása során elvesztette uralmát járműve felett, áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol nekiütközött egy, az út szélén parkoló üres autónak. Az ütközéstől a parkoló gépkocsi egy másik autónak is nekicsapódott.

A sofőrökkel szemben büntetőeljárás indult járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Az eltiltás alatt vezető férfit járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség miatt is kihallgatták, továbbá a baleseteket is okozó gépkocsivezetőkkel szemben pedig szabálysértési eljárás is indult az illetékes rendőrkapitányságokon.

A szükséges eljárási cselekményeket a rendőrkapitányságok elvégezték és a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal megküldték az illetékes járási ügyészségeknek - írja a police.hu