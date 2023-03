Életmentésért részesültek elismerésben a kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók. Az egyesülethez még 2022. december 17-én 17 óra 35 perckor érkezett hívás. A kétségbeesett telefonáló, egy helyi lakos kért segítséget. Elmondta: a lábán artériás vérzés van és félő, hogy el fog vérezni. A telefonáló a mentőket is értesítette, de félt, hogy nem fogja bírni, amíg kiérkeznek. Az egyesület tagjai nem tétováztak, azonnal a telefonáló segítségére siettek. Az egyesület parancsnoka megpróbálta megnyugtatni a bejelentőt, és instruálta, amíg kiérkezik a segítség. Kérte, hogy maradjon vonalban és folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot. A parancsnok riasztotta a négyfős, szaktevékenységet is ellátó egységet, akik azonnal elindultak a helyszínre. Egy percet sem késlekedve a helyszínre érve azonnal szakszerű ellátásban részesítették a telefonálót, megszűntették az artériás vérzést és CAT harctéri érszorítóval elszorították a végtagot. Pár percen belül a helyínre érkeztek a mentők is, akik átvették a beteget és megköszönték a gyors segítséget, amellyel megmentették a bejelentő életét - olvasható a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Gyors reagálásukért és lélekjelenlétükért az éves közgyűlés keretein belül vehettek át elismerést. Az elismerő okleveleket Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese adta át részükre. Március 4-én tartotta 2022. évet értékelő értekezletét a Kőszegszerdahelyi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület. Mersich Miklós, az egyesület parancsnoka egy videó bemutatásával értékelte az elmúlt esztendőt, majd beszélt a kiemelt beavatkozásokról, eseményekről. A gyűlésen meghatározásra kerültek 2023. évi célok is. Az előadásokat követően elismerések átadására is sor került.

Csejtei Balázs tűzoltó törzszászlós, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Disaster Medic instruktora által tartott képzéseken, valamint a budapesti mentőtisztekkel, Kondor Mariannal és Sipos Rékával tartott gyakorlaton az egyesület tagjai már korábban elsajátíthatták az elsősegélynyújtás helyes technikáit, majd a maguknak szervezett továbbképzések alkalmával egymáson gyakorolták be, hogyan kell szakszerűen alkalmazni a különféle kötözéseket, rögzítéseket.

Az egyesület a Medic-táskáját a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati támogatásával állította össze. A kőszegszerdahelyi önkéntes tűzoltók a tavalyi évben több mint tíz alkalommal vették hasznát a benne található elsősegélynyújtáshoz elengedhetetlenül szükséges eszközöknek a tűzoltói beavatkozásaik során.

A 2022. december 17-ei beavatkozás során Fekete Patrik, Fekete Dávid, Nemes Bálint és Drenovácz István gyors és szakszerű reagálásának köszönhetően sikerült megállítani a vérzést a mentők kiérkezéséig, ezzel pedig megmentették a bejelentő életét. Szakszerű segítségükért, lélekjelenlétükért Dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Dr. Rosta Máté Tivadar, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet regionális igazgatója díszoklevél elismerésben részesítette őket, melyeket az érintettek Lakatár Gábor tűzoltó alezredes, igazgatóhelyettestől vehettek át. Az igazgatóhelyettes megköszönte az önkéntesek helytállását és további sok sikert kívánt munkájukhoz.