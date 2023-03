A Szombathelyi Járási Ügyészség halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2022 májusában, súlyos fokban ittasan vezetett segédmotoros kerékpárt Ikervár felől Sótony irányába, amikor haladása során az egyenes útszakaszon fékezett, letért az útpadkára, ahol érintőlegesen ütközött egy veszélyt jelző táblával, majd az árokba hajtott és felborult. A vádlott utasként szállította a korábban vele együtt italozó, bukósisakot nem viselő ismerősét, aki a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt.

A balesetben a vezetői engedéllyel nem rendelkező vádlott is nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. A baleset és a haláleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ vonatkozó rendelkezéseit, úgy vezette a járművet, hogy a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol volt, és ennek következtében a járművel nem az út vonalvezetésének megfelelően közlekedett, továbbá kétkerekű segédmotoros kerékpáron utast is szállított, valamint mert a sértett is megszegte a KRESZ azon rendelkezését, hogy zárt utastérrel nem rendelkező segédmotoros kerékpáron becsatolt motorkerékpár-bukósisakot nem viselt.

Amennyiben a sértett szabályosan becsatolt motorkerékpár-bukósisakot visel, úgy a halálos eredmény elmaradt volna. A Szombathelyi Járási Ügyészség a vádlottal szemben börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság dönt - közölte a Vas Vármegyei Főügyészség.