A keddi napon fa dőlt a közútra a 86-os számú főúton Balogunyomnál és a 8-as főúton Jánosházánál is. Tömördön egy tíz méter magas fa dőlt családi házra, míg egy ikervári óvoda használaton kívüli kéményét és a mellette lévő bádogozást is megkezdte a viharos szél. Celldömölkön egy három emeletes épület tetőszerkezete veszélyeztette a forgalmat. A kárhelyszíneken a szombathelyi, a sárvári, a körmendi hivatásos, a celldömölki önkormányzati, a jánosházi és ikervári önkéntes tűzoltók avatkoztak be. Szerdán a szombathelyi Petőfi Sándor utca egyik ingatlanának tetejét rongálta meg a szél, a lehulló cserepek a forgalmat veszélyeztették, autókat rongáltak meg - írja a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldala.