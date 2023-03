Semmi esetre sem tekinthető hétköznapinak az a büntetőeljárás, amit a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya március 13-án indított emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt. Hiteles, de nem hivatalos forrásokból úgy értesültünk, hogy a sértett egy kitűnő szakorvos, akire szombathelyi otthonában támadtak rá.

A korábbi rendőrségi közleményből tudjuk: a férfi súlyos sérüléseket szenvedett, az elkövetés körülményeire figyelemmel pedig akár halállal is végződhetett volna az esemény. A büntetőeljárás egyik gyanúsítottja információink szerint felesége, aki idegennyelv-tanárként ismert. A másik gyanúsított egy 26 éves gersekaráti fiatalember. Nyugodt és csendes volt ottjártunkkor az a családi házas övezet, ahol a támadás történhetett. Mondhatnánk: a békés utcákat, a rendezett portákat figyelve nem gondolnánk, hogy bármelyik házban bárki is emberölést kísérelne meg. Többeket is megszólítottunk, ám a környéken sem rendőrségi kocsit, sem mentőautót nem láttak, ami arra utalt volna: drámai pillanatok játszódtak le az egyik házban. Beszéltünk a gyanúsított nő édesanyjával is, ám nem kívánt nyilatkozni; úgy tűnt, maga sem hiszi el a történteket. S általában is ezeket a visszajelzéseket kaptuk: sokakat megdöbbentett az eset.

„A folyamatban lévő nyomozás érdekeire tekintettel a kiadott közleményen kívül egyéb információt nem áll módomban adni” – írta legutóbbi megkeresésünkre Cser Zsófia, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. A gyanúsítottak letartóztatását 30 napra rendelte el a Szombathelyi Járásbíróság nyomozási bírója. Dr. Unger Hajnalka főügyészségi ügyész kérdésünkre azt közölte: a gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés.