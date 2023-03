Több hektáros területen ég a nádas Sopron és Fertőrákos térségében, az országhatár közelében. A tűzhöz nagy erőkkel érkeztek ki a soproni, a csornai, a kapuvári, a sopronkövesdi, a sárvári, a szombathelyi, a győri és a lébényi hivatásos tűzoltók mellett a fertőrákosi, a nagylózsi, a hegykői, a sopronhorpácsi, az osli, a völcseji, a nagycenki és a peresztegi önkéntes tűzoltók.

Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal, több oldalról kezdték meg a lángok oltását. A tűzoltók munkáját az erős szél is nehezíti - közölte a katasztrófavédelem.

Pontosan két hete, március 1-jén Ausztriában, Sásony (Winden am See) és a Fertő-tó között okozott óriási tüzet a nádasban egy kigyulladt nádarató kombájn. Akkor szintén erős szél nehezítette az oltást, amelyen 13 tűzoltóság dolgozik 26 járművel és körülbelül 120 tőzoltóval és öt tűzoltó helikoptert is bevetettek.