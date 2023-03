A lerakódott korom izzott egy családi ház vegyes tüzelésű kazánjához csatlakoztatott kémény belsejében Dénesfán, a Malom utcában pénteken délután. A répcelaki önkormányzati és a beledi önkéntes tűzoltók a kéményt kitisztították, ezzel az izzás megszűnt. A tűzeset során lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Háromszáz négyzetméteren égett a száraz nád Ölbő közelében szombaton délelőtt. A sárvári hivatásos tűzoltók a lángokat egy vízsugárral és egy további puttonyfecskendő segítségével oltották el.

Egy melléképület és a mellette álló tároló is érintett volt abban a tűzben, amely egy kőszegi, Lékai úti családi háznál ütött ki hétfőn hajnalban. A lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A lakók még a szombathelyi hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet, ahonnan két propánbutángáz-palackot is kivittek, ezeket nem érte hőhatás. A tűzoltók több vízsugárral akadályozták meg, hogy a lángok átterjedjenek a családi ház többi részére.

A tűzben több propánbutángáz- és két szén-dioxid-palack is felrobbant, illetve erősen károsodott. Az egységek ezeket a tűz által érintett területről kivitték, visszahűtötték. Az oltást követően a tűzoltók hőkamerával vizsgálták át a ház padlásterét, illetve kéziszerszámokat használtak a bontási munkálatokhoz. A tűzesetben nem sérült meg senki, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség - közölte a katasztrófavédelem.