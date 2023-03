A közösségi médiában több helyen is videófelvételek vannak arról az esetről, ami 2023. március 19-én történt a szombathelyi Markusovszky Kórház udvarán. A videókon az látható, ahogy több feldühödött ember ordibál és egy autót is megtámadtak, aminek az oldalát ütötték. Az autós miközben előre-hátra manőverezik az udvaron, egy zászlótartó rudat is kidöntött és egy oszlopnak, illetve egy padnak is nekiütközött. Az esettel kapcsolatban megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akik a következő közleményt juttatták el hozzánk:

"Egy korábbi vita miatt alakult ki nézeteltérés több személy között a kórház területén. A gépkocsit vezető szombathelyi sofőr tolatási manővert hajtott végre, melynek során egy zászlótartó oszlopnak, egy táblatartó oszlopnak, végül egy, a járdára rögzített padnak ütközött.

A kórház területén történtekkel kapcsolatban a Szombathelyi Rendőrkapitányság közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett elkövetésének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen. Az üggyel kapcsolatban bővebb tájékoztatást nem kívánunk adni."

Kiemelt képünk illusztráció!