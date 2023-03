19.00

A viharos erejű szél miatt folyamatosan dolgoznak a tűzoltók, 19 órakor országos szinten százhatvan helyszínre várták a tűzoltók segítségét. Jellemzően fő- és mellékutakra, vasúti sínekre, illetve lakóépületekre dőlt fák, letört ágak, vagy éppen elszakadt elektromos vezetékek és távközlési szolgáltatói kábelek eltávolításáról érkeznek bejelentések - írja a Katasztrófavédelem.

18.40

Fa dőlt egy szomszédos lakóházra Kőszegdoroszlóban. A helyszínre érkezett Kőszegdoroszló és Kőszegszerdahely ÖTE, valamint Kőszeg/1, Bozsok ÖTE visszafordítva. A kiérkező egységek kihúzós létra segítségével a fát visszavágták, majd kötéllel irányítottan az udvarra döntötték - írja közösségi oldalán a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság.

18.40

A csepregi Rákóczi utcában történt fakidőlést követően a Tormásliget-Meggyespusztához kaptak riasztás a csepregi tűzoltók. Egy fenyőfa ága letört, és a magasban lógott. Az egység a fát dugólétra és benzinmotoros láncfűrés segítségével eltávolította.

A bevonulás során pedig egy, a bicikliútra dőlt vaskos faág miatt intézkedtek. Az egység a leszakadt ágat feldarabolta, a bicikliutat megtisztította - olvasható az egység közösségi oldalán.

18.00

A helyszínen jelenleg is folynak a helyreállítási munkák. Csepreg Rákóczi utca ezen szakasza teljesen le van zárva, a jármű forgalmat mellékutcákba tereli a helyi Polgárőrség és a Rendőrség - tájékoztat közösségi oldalán a Csepregi Önkormányzati Tűzoltóság.

Jelenleg több, mint tíz háznál nincs áram, a szolgáltatás várhatóan kedden áll helye. – Az önkormányzat minden érintettnek felajánlotta a segítségét, az ideiglenes szállás is biztosított – tájékozatott Horváth Zoltán polgármester.

A közelben található egy középiskolában a baleset az oktatást nem zavarja. Az intézmény áramellátása biztosított.

16.00

A viharos szél miatt Csepregen, a Rákóczi utcában az úttestre dőlt egy hatalmas fenyőfa hétfőn délután. Több villanyoszlopot is magával rántott, emiatt több utcában is áramszünet keletkezett. A helyszínre az önkormányzati tűzoltók mellett a rendőrök, valamint az EON munkatársai is kiérkeztek. Késő délután is tartott a kárfelszámolás, az út megtisztítása.