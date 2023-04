Információink szerint ittas volt a vezetője annak a traktornak, ami egy közúton közlekedett, de eközben felborult. A traktoros nem sérült meg, de beszorult a traktor alá. Ekkor érkezett egy másik traktoros, aki a pórul járt ittas sofőr segítségére sietett, kisegítette a traktor alól, de ezután nem úgy alakultak a történtek mint ahogy számítani lehetett volna rá, hanem úgy tudjuk, hogy a két traktoros összeszólalkozott, ami tettlegességig fajult, össze is verekedett a két férfi. Az ittas sofőr, aki eredetileg nem sérült meg a borulásos balesetnél itt viszont már megsérült, annyira, hogy végül kórházba is kellett szállítani. A baleset és a verekedés pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja, az ittas sofőr ellen pedig eljárás is indult.