A Szombathelyi Törvényszék sajtószóvivője, dr. Tóth András szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a bíróság felkérésére a Vas Megyei Ügyvédi Kamara gondoskodott arról, hogy új, kirendelt védőügyvéd lássa el az elsőrendű vádlott, a csepregi nő jogi képviseletét. Megtudtuk azt is: a büntetőeljárásban április 20-ára tűzték ki az előkészítő ülés időpontját, az a napokban eldőlhet, hogy az ügyvédcsere miatt kérnek-e halasztást az érintettek.

Az esetről legutóbb akkor számoltunk be, amikor 2022 augusztusában a Szombathelyi Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.

Tavaly február elején hunyt el a házaspár 2019-ben született gyermeke, akit az akkori gyanúsítás szerint éheztettek, bántalmaztak, illetőleg részére orvosi segítséget nem kértek. A gyermek fizikális, mentális leépülése, sorvadása, valamint ezek miatti halál a sértettnek a szokványost meghaladó szenvedést, fájdalmat, kínt, gyötrelmet okozott - derültek ki a tavaly nyári törvényszéki sajtóközleményből az ügy megdöbbentő és sokakat sokkoló részletei.

A Vas Megyei Főügyészség tavaly augusztusban arról is tájékoztatott még: a csepregi nőt és férfit négyrendbeli kiskorú veszélyeztetésével is gyanúsítják. Mint azt megírtuk: öt gyermeket neveltek. A Szombathelyi Törvényszék akkori közleményéből azt is megtudtuk: a gyermekeket egy lánccal bezárt szobában tartották, őket csak akkor engedték ki, ha levegőre mentek. Az ételt csak beadták számukra, azonban azt nem ellenőrizték, hogy azt elfogyasztották-e. A helyiséget nem takarították, a padlón és a gyerekek ágyában szemetet, rothadó ételmaradékot, vizeletet és székletet is találtak.