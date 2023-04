A tényállás szerint a vádlott 2013 nyarán létesített párkapcsolatot a sértettel akivel, - annak ellenére, hogy kapcsolatuk a vádlott féltékenysége miatt nem volt harmonikus, gyakran veszekedtek, amelyek miatt a sértett többször elköltözött a vádlottól – 2020 nyarán házasságot is kötött. A vádlottnak és a sértettnek 2020 októberében gyermeke született, kapcsolatuk azonban továbbra is kiegyensúlyozatlan volt, mert a vádlott azt is kétségbe vonta, hogy a gyermeknek ő az apja, ezért a sértettet már várandóssága idején többször azzal fenyegette meg, hogy megöli a fattyút, illetve megfojtja a sértettet, aki azonban ezt akkor nem vette komolyan - tájékoztat hivatalos oldalán a Szombathelyi Törvényszék.

A Sárvári Járásbíróság a 2021. április 6-án jogerős végzésével a vádlottal szemben 2 rendbeli garázdaság vétsége miatt pénzbüntetést szabott ki, mert 2019 októberében betörte a sértett bérleményének ajtaját és 2020 júniusában megrongálta a gépkocsiját. A sértett 2021. február 17-én meghatalmazást adott bontóperi képviseletre egy sárvári ügyvédnek.

A sértett – egy újabb veszekedés után – 2021 februárjában a gyermekkel együtt ismét elköltözött a vádlottól, 2021 május végén azonban visszaköltözött hozzá. Ezt követően azonban előfordult, hogy amikor a vádlott azt hitte, a sértett már alszik, odahajolt a fejéhez és azt suttogta: „Megöllek, de még nem most. Utállak, gyűlöllek, ribanc!”. Emiatt a sértett félni kezdett a vádlottól, ezért 2021 szeptember elején közölte, hogy végleg megszakítja vele a kapcsolatot, és közös gyermekükkel együtt először édesapjához, majd később a tulajdonát képező sitkei házba költözött.

A bíróság 2021. szeptember 30-án jogerős végzéssel a vádlottal szemben ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el a sértettől és a közös gyermeküktől, tartózkodási helyüktől, 45 nap időtartamban.

A fenti előzmények után a vádlott elhatározta, hogy megöli a sértettet, ezért 2021 október végén felkereste barátját és 3.000.000 forintot ajánlott fel neki, ha segít megölni – a váti lőtéren lévő bunkerben gázpalackkal felrobbantani vagy savval teli hordóba tenni – a sértettet, aki azonban nem vette komolyan a vádlott ajánlatát.

2021. november 9-én kora délután a sértett egy férfi ismerősével volt Szombathelyen, amit a vádlott meglátott, ezért 40-szer hívta fel a sértettet, ebből 3 alkalommal beszélt is vele, amelyek során kérdőre vonta, hogy a sértett „mit kurválkodik”, illetve felszólította, hogy álljanak meg autójukkal, mert szívesen szájba veri őket.

2021. november 9-én 16 órára találkozó volt megbeszélve a sértett és a vádlott között a sértettet képviselő ügyvéd irodájában a gyerekelhelyezéssel kapcsolatos egyezség tárgyában, amelyre a vádlott nem ment el.

Mindezek után a vádlott a mobiltelefonját kikapcsolta, egy hátizsákba egy tekercs, 5 cm széles Pattex ragasztószalagot, egy nagyobb méretű bevásárló táskát és fekete kesztyűt készített, majd a sértett sitkei házához ment gépkocsival – amit a háztól távolabb leállított – és a ház mellett, fekete ruhában, a kesztyűt a kezére húzva, elrejtőzve várta a sértett érkezését.

A sértett 19 óra 36 perckor érkezett a házhoz. Mivel ekkor kiskorú gyermeke a gépkocsiban aludt, a sértett egyedül ment a bejárati ajtóhoz, hogy azt kinyissa, amikor a vádlott hátulról elkapta a nyakát, majd a házba belökve közölte vele, hogy a sértett most megdöglik, itt a vége, majd – azért, hogy a sértett ne tudjon segítséget hívni – elvette telefonját, illetve kezéről letépte a segélyhívásra is beprogramozott okosóráját, és őt a hálószobába lökdöste, ahol a hanyatt fekvő sértett csípőjére ülve a magával vitt ragasztószalaggal a szemét, orrnyílását és száját is érintően többször körbetekerte a sértett fejét, illetve összefogott csuklóit, miközben azt ismételgette, hogy nem érdekli, amit a sértett mond, mert most meg fog dögleni, itt a vége.

Ekkor a vádlott a konyhában elkezdte leengedni a redőnyöket, ezért a sértett a hálószoba teraszra nyíló ajtaján megpróbált elmenekülni, azonban a vádlott ezt észlelte, ezért visszament és a ragasztószalaggal a sértett bokáit is körbetekerte, miközben továbbra is azt ismételgette, hogy a sértettet megfojtja, megkötözött testét pedig elássa valahova, hogy senki ne találjon rá.

Ezt követően a vádlott a magával vitt bevásárló táskát ráhúzta a sértett fejére, és azt a sértett nyakánál összehúzva próbálta őt fojtogatni, mivel azonban a táska anyaga merev volt, a sértett pedig folyamatosan ellenállt és a földön fekve dobálta magát, ez nem sikerült. Ezért a vádlott az előszobában lévő kiságyból egy 50x50 centiméter nagyságú párnát vitt a szobába, amelyet pár percen keresztül a sértett arcára szorított, miközben azt kiabálta, hogy dögöljön már meg a sértett. Mindezek során a sértett folyamatosan kérlelte, hogy hagyja abba a cselekményt, illetve lehetőségeihez mérten – testét megfeszítve, illetve magát dobálva – folyamatosan ellenállt, amelynek során kezébe akadt a padlóra esett kulcscsomója, amellyel a vádlott irányába ütött, így eltalálta a homlokát, ami vérezni kezdett.

Emiatt a vádlott elvette a párnát a sértett arcáról, és kiabálva szidalmazni kezdte, majd közölte vele, hogy elbúcsúzhat gyermeküktől, ezért a sértettet felrántotta a földről, és kiment a házból, amit kihasználva a sértett a konyhába szökdécselt, és egy késsel elvágta a bokájára tekert ragasztószalagot. A vádlott ezt észlelte, visszafutott a házba, a sértettől elvette a kést, majd dulakodni kezdtek egymással, amelynek során a sértett elesett, ekkor őt a vádlott a hajánál fogva a fürdőszoba ajtajához húzta, ahol a sértett feje mellé térdelve néhány percig jobb könyökhajlatába szorította a sértett nyakát és ilyen módon ismét fojtogatta, majd körülbelül pár percen keresztül két tenyerét a sértett szájára és orrnyílására szorítva sírva ismételgette, hogy dögöljön már meg a sértett. Mivel a sértett még mindig ellenállt, a vádlott a fürdőszobába húzta, majd a csípőjére ülve ismét dulakodni kezdtek, közben a vádlott két kézzel megragadta a sértett nyakát, majd pár percen keresztül két tenyerét újra rászorította a sértett szájára és orrnyílására.

A sértett ellenállása az oxigénhiányos állapottól és a kimerültségtől egyre csökkent, illetve küzdelmét reménytelennek érezve, szemét lehunyva elhagyta magát, ezért a vádlott a hálószobában hagyott hátizsákhoz ment és közölte, hogy ami következik, az durva lesz, itt a vége, nem húzza tovább a sértett megölését. A sértett viszont felkelt, és a nyitott bejárati ajtón keresztül segítségért kiabálva kirohant a házból, ahova őt a vádlott követte és utolérve fellökte, majd az út melletti bokros, fás területre húzta, ahol – észlelve, hogy a sértett szomszédjánál ég a lámpa– a lelepleződéstől tartva azt mondta a sértettnek, nem öli meg, de menjenek vissza a házba, a sértett kérésére pedig a kezén lévő ragasztószalagot segített eltépni. A sértett látszólag beleegyezett a vádlott kérésébe, és amikor a vádlott a mindvégig a sértett gépkocsijában alvó gyermekükhöz lépett, segítségért kiabálva átfutott szomszédjához, aki 20 óra 19 perckor értesítette a rendőrséget. A vádlott ekkor bement a házba a táskájáért, majd járművével távozott a helyszínről, és a felelősségre vonás elől elrejtőzött. Elfogására és őrizetbe vételére csak elfogatóparancs kibocsátása után került sor.

A sértett a bántalmazások következtében többszörös sérüléseket szenvedett el, amelyek együttesen nyolc napon belül gyógyuló könnyű testi sérülésnek minősülnek. A vádlott cselekményének következtében az elszenvedettnél súlyosabb – halált eredményező – sérülés közvetlen reális lehetősége az adott esetben fennállt, az azért maradt el, mert a sértett védekezése folytán orr- és szájnyílását nem sikerült olyan erővel és tartósan elzárni, hogy a fulladás bekövetkezzen.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabásért, a vádlott és védője téves minősítés megállapítása miatt, az emberölés bűntette alóli felmentésért jelentettek be fellebbezést.

A bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta, amelyet az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és a védő fellebbezést jelentett be.