Évente 15-20 ezren szereznek jogosítványt motorkerékpárra Magyarországon, viszont csak egy kis részük jut el vezetéstechnikai tréningre, amely egyébként egyre népszerűbb hazánkban is, hiszen sokan szeretnék kipróbálni autós vagy motoros tudásukat ellenőrzött és biztonságos körülmények között. Ezek a gyakorlatok azért is különösen fontosak, mivel a jogosítvány megszerzése előtt a tanfolyamon nincs idő összetett, reakcióidőt és a technika rutinos kezelését elősegítő gyakorlatok elvégzésére. A vezetéstechnikai tréning a kanyarodási és szlalom-feladatok végrehajtása mellett a vészfékezés helyes módjára, valamint a hirtelen feltűnő akadálykikerülésre is felkészíti a motorost. Ez utóbbi gyakorlat különösen hangsúlyos, hiszen az autósok néha nehezen látják meg az adott esetben nagyobb sebességgel érkező kétkerekűt.