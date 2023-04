A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság (Vas VMRFK) valamennyi traffipaxa üzemel az utak mentén: tizennyolc helyszínen jelölték ki azokat az ellenőrzési pontokat, ahol április 21-én, pénteken 6 órától számítani lehet(ett) sebesség-ellenőrzésre. A police.hu oldalon közzétett lista szerint a traffipaxok Szombathely több pontjára is kikerültek: így a Muskátli utcában, a Körmendi és a Zanati úton, Oladon a Dolgozók útján, valamint a Hunyadi utcában is tartottak/tartanak ellenőrzést. Ezen kívül a háromlábú eszköz több olyan településre került ki, amit főút szel ketté, és ahol mindennapos problémát jelent a gyorshajtás: így Söptén, Tanakajdon, Vasasszonyfán, Gencsapátiban is mérnek.

A RoadPol Tanács (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) döntése szerint rendezték meg idén is a 24 órás, összeurópai sebesség-ellenőrzést, vagyis Speedmarathont – tudtuk meg Vargáné dr. Kovács Veronika r.alezredestől. A Vas VMRFK forgalom-ellenőrző alosztály vezetője a vasasszonyfai ellenőrzési helyszínen tájékoztatta a sajtó képviselőit. - Az akcióval kapcsolatosan lehetőséget adtunk az állampolgároknak, hogy helyszíneket javasoljanak. Összesen 81-en tettek javaslatot 107 helyszínre, abból 15-öt kiválasztottak, ahol a mai napon sebességellenőrzést hajtunk végre – mondta el a rendőralezredes.

Így került az ellenőrzési pontok közé például a vasasszonyfai Széchenyi utca. Ottjártunkkor a főútról az Avar utca felé terelték az autósokat. A papírok és a biztonságiöv használatának ellenőrzése mellett a sofőrökkel szondát is fújattak: az egyiküknél sem mutatott változást. A rendőrök mindent rendben találtak, így mindenki folytathatta útját. A Speedmarathon akció fő célja egyébként sem a szankcionálás, inkább szeretnék felhívni a figyelmet a sebességtúllépés veszélyeire – ezt is megtudtuk. Vargáné dr. Kovács Veronika így egy elgondolkodtató statisztikai adatot is megosztott velünk: Vasban 120 baleset 16 százaléka az abszolút sebességtúllépés miatt következett be. Ezért sem „kifizetődő” teljes gázzal repeszteni az utakon, nemcsak a borsos, akár több tízezer forintra rúgó büntetések miatt, amiket egy-egy jelentős sebességtúllépés miatt kaphatunk. "A döntés a tiéd: száguldasz vagy hazaérsz" – fogalmazta meg a Speedmarathon kampányszlogenében az akció fő üzenetét a rendőrség.

Megtudtuk azt is: a gyorshajtók kiszűrése mellett egész évben figyelik a rendőrök a biztonsági öv használatát a Csat(t)lakozz! akcióban.