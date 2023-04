Az első negyedévben keletkezett lakástüzek eloltásához összesen 13 órára volt szüksége a tűzoltóknak, az égő épületekhez 99 tűzoltójármű vonult. A három hónap alatt összesen 181 négyzetméternyi épített terület égett le. Az 51 lakástűzből egyik ingatlanban sem volt füstérzékelő, pedig ezek a tűz keletkezésekor azonnal jeleznek, amikor még van idő cselekedni. Az első negyedévi lakástüzeket vizsgálva megállapítható, hogy az esetek 39 százaléka a kéményben keletkezett. 3 épület oltásakor gázpalackok nehezítették az oltást. A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza - tájékoztatta lapunkat a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A legnagyobb tűz Kőszegen volt március 13-án, itt egy melléképület és a mellette álló tároló is érintett volt abban a tűzben, amely egy Lékai úti családi háznál ütött ki a hajnali órákban. A lángok átterjedtek a családi ház tetőszerkezetére is. A lakók még a szombathelyi hivatásos és a helyi önkormányzati tűzoltók megérkezése előtt elhagyták az épületet, ahonnan két propánbutángáz-palackot is kivittek, ezeket nem érte hőhatás. A tűzoltók több vízsugárral akadályozták meg, hogy a lángok átterjedjenek a családi ház többi részére. A tűzben több propánbutángáz- és két szén-dioxid-palack is felrobbant, illetve erősen károsodott. Az egységek ezeket a tűz által érintett területről kivitték, visszahűtötték. Az oltást követően a tűzoltók hőkamerával vizsgálták át a ház padlásterét, illetve kéziszerszámokat használtak a bontási munkálatokhoz.

Az első negyedévben a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálata két helyszínen végzett tűzeseti helyszíni szemlét, a tűz pontos keletkezési helyének, idejének és okának feltárására.

A lakástüzek megelőzése érdekében éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, emellett évente egyszer ellenőriztessük a fűtőeszközeinket is. Ha régebben épült épületben lakunk, időközönként érdemes szakemberrel felülvizsgáltatni az otthonunk elektromos rendszerét is. Tanácsos a konyhába, hálóba és a nappaliba füstérzékelőt felszerelni a plafonra.

Az első negyedévben 10-szer riasztották szén-monoxid miatt a tűzoltókat. Ezek során egy ember sem sérült meg és nem is halt meg senki szén-monoxid-szivárgás miatt. Akkor keletkezik szén-monoxid, ha beltérben nyílt láng ég és az nem kap elegendő oxigént. A levegő-utánpótláshoz kevés, ha néha kinyitják az ablakot. Állandó és automatikus szellőzésre van szükség, az ablakokba légbevezetőt kell szerelni.